Terremoto in Turchia | ritrovato senza vita l' italiano Angelo Zen

"Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen", il connazionale dato finora per disperso ina causa del. "Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata inad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al ...Dopo giorni di ricerche ininterrotte è stato trovato il corpo senza vita di Angelo Zen, l'italiano disperso in seguito alche si è abbattuto sue Siria. 'Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen', ha annunciato in un tweet il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 'Abbiamo già ...

Il Comune ha stanziato 4’905 franchi alla Catena della solidarietà per le popolazioni colpite dal violento terremoto del 6 febbraio ...“Pioveva, faceva freddo, tutti erano in strada: anziani, bambini, giovani. Siamo rimasti così quattro ore. È stato orribile, angosciante”. Così Suor Seba Al Khouri, giordana, 52 anni, superiora della ...