Terremoto in Turchia | ritrovato il corpo del saronnese Angelo Zen

... ma da anni residente in Veneto, si trova va a Kahramanmara per lavoro quando si è verificato il devastanmtedi magnitudo 7.8 che il 6 febbraio ha colpito il sud - est dellae il ...E' prevista per questa sera la partenza dal porto di Trieste dei primi aiuti destinati alle popolazioni colpite daline gestiti dall'hub nazionale individuato dal Dipartimento di Protezione civile in Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto la Regione. I container con gli aiuti sono stati caricati ...

Angelo Zen, ritrovato il corpo del tecnico disperso nel terremoto in Turchia Corriere della Sera

Sisma Turchia, Tajani: "Ritrovato il corpo di Angelo Zen" TGCOM

Angelo Zen, ritrovato il corpo dell'italiano scomparso nel terremoto in Turchia la Repubblica

Terremoto Turchia-Siria, oltre 100mila persone salvate. Domenica la visita di Blinken Sky Tg24

Sisma in Turchia, Tajani: ritrovato il corpo senza vita di Angelo Zen Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il tecnico veneto era in viaggio di lavoro e alloggiava in un albergo di Kahramanmaras, che è stato distrutto dal sisma ...