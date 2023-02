Terremoto in Croazia previsto come in Turchia da stesso ricercatore

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Riguardo ilin, Frank Hoogerbeets, che avevailin, aveva messo in allerta per il 16-18 febbraio L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Una scossa didi magnitudo 5.0 è stata registrata giovedì mattina in, con epicentro nei pressi di Fiume. Secondo le rilevazioni di Ingv, il sisma si è verificato alle 10.47 a circa 21 chilometri ...Però per fare un esempio, scosse di magnitudo 6 - 7 ine Grecia vengono avvertite anche ...Il rischio sismico è un indicatore della probabilità che in una data area possa avvenire un. ...

Terremoto di magnitudo 4.8 in Croazia: trema anche il Friuli-Venezia Giulia Sky Tg24

Scossa di magnitudo 4.8 in Croazia, avvertita anche in Friuli-Venezia Giulia. Nessun ferito RaiNews

Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5 avvertita chiaramente in Italia: si temono danni agli edifici Virgilio Notizie

Terremoto Croazia, violenta scossa di magnitudo 5.0 a Baska. Ecco qui i dettagli iLMeteo.it

Terremoto in Croazia: scossa 4.8 a Fiume, sentita anche a Nordest. A Trieste palazzi evacuati ilgazzettino.it

13.56 Scossa di terremoto in Croazia e Fvg Numerose chiamate sono arrivata alla Protezione civile di Palmanova (Udine) dopo il terremoto di magnitudo 4.8 che ha avuto il suo epicentro nella parte meri ...