Terremoto di magnitudo 4 8 in Croazia | trema anche il Friuli-Venezia Giulia

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Una scossa didi4.8 è stata registrata in, con epicentro nei pressi di Fiume. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Inla scossa è stata nitidamente avvertita. A Trieste diverse persone e scolaresche hanno lasciato gli edifici e si sono riversate in strada. L'epicentro è stato registrato dal Centro sismologico euro-mediterraneo (Emsc) nella parte meridionale dell'isola di Veglia (Krk), a una profondità di 10 chilometri, vicino a Bescanuova (Baska), a circa 50 chilometri a sud di Fiume. La scossa, secondo l'emittente croata N1, è stata avvertitanella capitale Zagabria. "Non è durata a lungo, ma ha scosso davvero l'edificio", ha riferito un testimone citato dal Dubrovnik Times che ...