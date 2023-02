Terremoto a Fiume | scossa avvertita anche a Trieste

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Attimi di paura a(Croazia), per la fortedidi magnitudo 4.8,alle 10.47in Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'epicentro è stato registrato dal Centro sismologico euro-mediterraneo (Emsc) nella parte meridionale dell'isola di Veglia (Krk), vicino a Bescanuova (Baska), a circa 50 chilometri a sud di. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutto il Quarnero main Istria, soprattutto nella parte meridionale della penisola. Secondo le prime informazioni provenienti dall'isola di Veglia non si segnalano grossi danni nonostante lasia stata molto forte. La Protezione civile regionale informa che non ci sono feriti. Pochi minuti dopo, alle 10.53, un altro lieve movimento tellurico ...