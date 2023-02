Terra amara | spoiler | Züleyha si vendica di Hünkar | nozze saltate

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 16 febbraio 2023)Altun finalmente si godrà la sua vendetta controYaman, come segnalano glidi. La donna sarà sempre più esasperata per i soprusi che è costretta a subire dal marito Demir e dalla suocera e deciderà finalmente di fargliela pagare. L'occasione giusta, per la Altun, arriverà quando verrà alla luce la relazione tra Fekeli ed. Demir sarà furioso e non accetterà che sua madre frequenti l'assassino di suo padre, motivo per il quale la caccerà addirittura di casa., però, non si lascerà intimorire dal figlio, nonostante Demir arriverà anche a minacciare Fekeli con una pistola, e deciderà di accettare la proposta di matrimonio dell'uomo. A quel punto,pianificherà la sua vendetta contro la suocera, ...