Teramo | esplosione in una ditta di materiale pirico | un morto e un ferito

Un operaio è morto e uno è rimasto ferito, a, in seguito all'di un ordigno nell'area di una ditta di materiali esplodenti. Secondo le prime informazioni, gli operai sarebbero stati travolti dall'onda d'urto. Uno dei due, un ...La vittima di 62 anni è stata travolta dall'onda d'urto scatenata dalla deflagrazione: ferito un collega 43enne. Scoppiato anche un rogo domato dai ...

È di un operaio morto e di un secondo ferito il bilancio dell’esplosione di un ordigno avvenuta in un’azienda di fuochi d’artificio in provincia di Teramo. L’incidente è avvenuto in un terreno di ...A Teramo un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in seguito all'esplosione di un ordigno nell'area di una ditta di materiali esplodenti. I due sarebbero stati travolti dall'onda d'urto: uno di ...