... nel corso dell'espletamento del turno notturno, è stato attivato intorno alle 01:00 dalla centrale operativa a seguito della comunicazione telefonica di un cittadino che segnalava un, in quel ...MELENDUGNO/SAN FOCA (Lecce) " Qualcuno tenta di intrufolarsi in un'abitazione di villeggiatura, ma scatta l'allarme ed è costretto a darsi alla fuga a mani vuote.sfumato, nelle prime ore del mattino, in una casa situata in via delle Gardenie a San Foca, marina di Melendugno.

Tentano il furto alle Poste dell'Eur: ladri incastrati dalle telecamere Il Faro online

Tentano furto con spaccata a Paternò: arrestato uno dei due ladri Virgilio

Tentano furto e danneggiano treno, 2 arresti nel Catanese Agenzia ANSA

Tentano il furto in un'abitazione, denunciate due donne Prima Treviglio

Roma, tentano furto in condominio e poi la fuga: arrestati due ladri QUOTIDIANO NAZIONALE

Sempre nella stessa notte, circa un’ora prima, un altro tentativo di intrusione è stato sventato presso il Centro di Roma Bravetta ...Sarebbe stato un dipendente di Stellantis a causare l'incendio che ha distrutto oltre 50 auto nella fabbrica di Sochaux ...