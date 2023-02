Tensione al GF Vip | il concorrente sbotta nella notte | “Va***** | me ne vado via”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Colpo di scena shockcasa del GF Vip, ilduramente in confessionale: “**, me nevia”.casa del Grande Fratello Vip ogni giorno accade qualcosa di inaspettato. Quello che succede viene poi affrontato in puntata. L’ultima diretta andata in onda lunedì 13 febbraio ha lasciato sotto alcuni punti di vista i telespettatori spiazzati. Il primo colpo di scena ha visto al centro dell’attenzione Giulia Salemi. Gf Vip, ile minaccia di lasciare-Credits: mediaset play (sologossip)L’opinionista social, in risposta alla domanda di Alfonso Signorini, ha fatto sapere della crisi con Pierpaolo Petrelli. Ha riferito che si tratta di un momento ...