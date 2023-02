Una storia dolorosa che arriva dalla Romagna: era fuggito dalla guerra in Ucraina trovando rifugio a Ravenna grazie a una iniziativa organizzata anche dal Ravenna Festival. Il 46enneucraino Oleh Yarovyi è morto martedì sera al cineteatro ' Silvio Pellico ' di Sarsina (Forlì - Cesena) durante le prove del concerto, poi annullato, che sarebbe dovuto andare in scena alle 21 a ...... contributi per pagare le bollette, vestiti caldi e alloggi accoglienti per chidalla guerra. ... con quattro solisti: soprano ucraino, mezzosoprano russo, baritono della Corea del Nord e...

Tenore fugge dall'Ucraina, si accascia a muore durante le prove a Ravenna: malore davanti alla moglie ilmessaggero.it

San Valentino a Firenze: la nostra guida al giorno più romantico dell ... LA NAZIONE

L’ACCESA Teatro Fraschini

Al via la Stagione d’Opera 2023 al Teatro Europa Auditorium Radio Città Fujiko

Il caso Fedayn e gli Ultras nell'epoca social Rivista Contrasti

Un tenore di 46 anni, Oleh Yarovyi, scappato dalla guerra in Ucraina e che aveva trovato rifugio a Ravenna, è morto in un teatro durante ...Una storia dolorosa che arriva dalla Romagna: era fuggito dalla guerra in Ucraina trovando rifugio a Ravenna grazie a una iniziativa organizzata anche dal Ravenna Festival. Il 46enne tenore ucraino ...