Tenaris fa il record di ricavi nel 2022 | numeri raddoppiati rispetto al 2021

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dalmine.chiude il bilancio delcondae prospettive ancora più rosee. L’azienda di Dalmine ha fatto registrare il massimo storico nei, cresciuti dell’80% in dodici mesi: dai 6,521 delagli 11,763 miliardi di euro dello scorso anno, toccando un picco mai raggiunto prima nella propria storia. Anche inetti, così come l’Ebitda (il margine operativo lordo), hanno sfiorato ilstorico fatto registrare nel 2008, prima della crisi globale. Il netto in particolare è più che raddoppiatoal(da 1,053 a 2,549 miliardi), pur considerando l’aumento delle tasse e un contributo più basso arrivato dalle controllate. Si allinea alla crescita il reddito operativo, più ...

