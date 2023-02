Ten Hag lamenta un chiaro “errore” arbitrale poiché il Man Utd “avrebbe dovuto vincere” contro il Barcellona

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Erik ten Hag pensa che ilespellere un giocatore durante il pareggio per 2-2 del Manchester United nell’andata dei playoff di Europa League. La vincitrice di questo spareggio guadagnerà un posto negli ottavi di finale di Europa League. È ancora tutto da giocare per il ritorno della prossima settimana dopo lo stallo di giovedì sera al Camp Nou. Questa partita è stata all’altezza delle aspettativee Man Utd si sono scambiate occasioni durante i 90 minuti. Sono stati i giganti spagnoli ad andare in vantaggio all’inizio del secondo tempo. Marcos ...