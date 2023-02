Taxi di carne umana E la Ong va a Civitavecchia

'Al ministro Musumeci, che definisce le Ong "diumana", ricordo che parliamo di persone e che le persone in mezzo al mare si portano in salvo. Piuttosto, il Governo ci spieghi il piano di ...'Le ONG salvano esseri umani disperati. Musumeci non sono un 'diumana'. Meno propaganda, meno ideologia e collaborazione a vari livelli per la tutela dei diritti umani e flussi migratori'. Lo afferma in una nota l'eurodeputato di Renew Europe, Sandro ...

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – "Sabato sarò al porto di Ravenna dove accoglieremo di nuovo migranti che sbarcheranno. Al ministro Musumeci, che definisce le Ong 'taxi di carne umana', ricordo che parliam ...