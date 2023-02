Tavassi deride Vippone della passata edizione | Oriana confessa la crush | “Quanto è sexy!”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ladel GF Vip ed i suoi grandi protagonisti, rivivono in questa settima. Come non ricordare il ‘man’ del precedente Grande Fratello Vip? Alex Belli con le sue dinamiche e con il suo racconto dell’amore libero, ha reso indimenticabile la. Ne sono consapevoli anche gli attuali Vipponi che però si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.