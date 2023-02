Taranto | incendio in casa Stamattina

(Di giovedì 16 febbraio 2023)in un appartamento. Fiamme sviluppatosi al secondo piano di un palazzo in via Giusti, nei pressi dell’ospedale “Santissima Annunziata”. Intervento dei vigili del fuoco, da dettagliare cause e conseguenze. L'articoloin proviene da Noi Notizie..

... nuovi alberi in zona2, partite le attività di piantumazione Attualità [ 09/02/2023 ] ...già lo scorso mese aveva subito danni ad altre due auto interessate anche in quel caso da un. ...... ndr) è in corso un enorme. Ci sono migliaia di persone in strada e grossi capannelli di ... viale Europa 175, Roma Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 UniCredit, via49, Roma Iban: ...

Taranto, vasto incendio all'ultimo piano di un palazzo in centro ... Open

Incendio in appartamento a Taranto, morta un'anziana Agenzia ANSA

Taranto, incendio nel palazzo uccide 83enne: ipotesi di un guasto alla stufa elettrica. Sgomberate 22 famiglie La Repubblica

Taranto, incendio all'ultimo piano di un palazzo in centro: paura per possibili vittime. Stabile evacuato Virgilio

Taranto – Ancora un incendio al Borgo in Via Oberdan CorrierePL

Proseguono le operazioni di spegnimento del grosso incendio divampato da un tetto di uno stabile di via Piacenza, nel quartiere Massana di Genova.Ancora paura per un incendio a Taranto. Questa volta è accaduto in via Oberdan, dove un appartamento al quarto piano di un civico ha preso fuoco. Per alcuni lunghissimi minuti si è temuta una nuova ...