Tama Tonga | “La WWE mi vuole fortemente!”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La WWE si sta aprendo sempre di piu’ al mercato estero, in particolar modo quello nipponico. La federazione di Stamord starebbe fortemente pressando sull’acquisto di, attuale campione NEVER. Il talentuoso wrestler non si è di certo nascosto dietro ad un dito ed ha confermato l’interesse di Triple H. Le sue parole “Sono una ersona cheessere sempre al top. Fermatevi a guardare quello che ho fatto nella mia carriera. Prima ho fatto parte del Bullet Club ma nessuno credeva in me… ok! L’importante è credere in se stessi! Potrei diventare una leggenda in giappone oppure passare in WWE che sta pressando forte su di me. Io ascolterò…!“.

I risultati dello Show andato in scena Sabato ad Osaka: NJPW The New Beginning In Osaka 2023Sabato 11 Febbraio - Osaka (Japan) Tag Team MatchUnited Empire (Aaron Henare & Great-O-Khan) battono Oskar L ...La NJPW ha concluso il lungo tour The New Beginning con l'ultima data in quel di Osaka: ecco la recensione completa dell'evento.