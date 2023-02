(Di giovedì 16 febbraio 2023) "Purtroppo è statosenza vita ildiZen", il connazionale dato finora per disperso ina causa del terremoto. "Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e ...

"Purtroppo è statosenza vita il corpo di Angelo Zen", il connazionale dato finora per disperso in Turchia a ... Lo scrive il ministro degli Esteri Antonioin un tweet. .'Purtroppo è statosenza vita il corpo di Angelo Zen', ha annunciato in un tweet il ministro degli Esteri Antonio. 'Abbiamo già provveduto a informare la famiglia e attraverso la ...

Tajani, ritrovato il corpo di Angelo Zen in Turchia - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, Tajani: “Ritrovato corpo Angelo Zen” La Stampa

Sisma Turchia, Tajani: "Ritrovato il corpo di Angelo Zen" TGCOM

Ritrovato il corpo di Angelo Zen, scomparso in Turchia dopo il terremoto: l'annuncio di Tajani Fanpage.it

Tajani, ritrovato il corpo di Angelo Zen in Turchia l'Adige

È stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen, l’italiano fino a oggi disperso a causa del terremoto in Turchia. Il 60enne si trovava nella zona di Kahramanmaras, una delle più danneggiate dal s ...«Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare ...