Tajani | occupare mercato Italian sounding con vero Made in Italy

(Di giovedì 16 febbraio 2023) "Stiamo lavorando per far crescere sempre di più" l'exporto "i dati anche di oggi sono incoragianti, ma possiamo e dobbiamo fare di più, c'è un grande, che è quello dell'...

Se soltanto il richiamo piace così tanto sui mercati internazionali, figuriamoci l'originale", ha detto il minstro degli Esteri Antonioa margine della Cabina di Regia sull'...'Non si tratta di, ma di rinnovare i vertici di tante aziende. Per la Rai si vedrà'. Ad affermarlo il Vice Premier e ministro degli Esteri, Antonio, in una intervista a 'L'aria che tira' su La7....

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, non ha visto il Festival di Sanremo e non condivide "certe scene soprattutto in prima fascia", che "si potrebbero tranquillamente evitare". Il capo della dipl ...