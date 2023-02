Tacopina | «Ho fatto delle scelte sbagliate L’esperimento De Rossi non ha funzionato come speravo»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il presidente della Spal, Joeha presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore, Massimo Oddo. Oddo prende il posto dell’esonerato Daniele Desi è assunto tutte le responsabilità. «Sono sorpreso di trovarmi ancora qui per una simile circostanza, ma posso dire d’essere contento di avere al mio fianco le persone che ci sono oggi. Stiamo attraversando un momento difficile e mi prendo interamente la responsabilità per quello che sta accadendo. Non è colpa di Lupo o De, ma solo mia. Hoe nessun altro va incolpato.Denon ha. La buona notizia in questo momento è che ...

