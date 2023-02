Tabellone Atp Rotterdam 2023 | Tsitsipas ancora sulla strada di Sinner | presente anche Sonego

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ilprincipale dell’Atp 500 di, torneo in programma in Olanda sul veloce indoor dal 13 al 19 febbraio. Stefanodopo la finale di Melbourne torna in campo e lo fa da testa di serie numero uno. La cattiva notizia è che Jannikpotrebbe nuovamente trovarselo di fronte, già negli ottavi di finale. Non un sorteggio semplice per l’azzurro, che esordirà contro il francese Bonzi. Andatapeggio a Lorenzo, che all’esordio dovrà affrontare il detentore del titolo Felix Auger-Aliassime. Di seguito ilcompleto e gli accoppiamenti.PROGRAMMA E COPERTURA TVATPSECONDO TURNO (1) ...

...e il guadagno di 90 milioni di dollari nel solo 2022 (in cui non ha giocato neanche un match). ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022ILDELL'250 DI DELRAY BEACH SALUTA IL TORNEO PECOTIC - Dicevamo in apertura della favola spezzata di Matija Pecotic , 33enne croato che dopo aver vinto in rimonta il suo match di primo ...

Atp 500 Rotterdam: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

ATP 500 Rotterdam, il tabellone: Jannik Sinner sfortunato, possibile sfida a Tsitsipas al secondo turno Eurosport IT

ATP Rotterdam, il tabellone: subito il campione uscente Auger Aliassime per Sonego, possibile Tsitsipas-Sinner al secondo turno Ubitennis

ATP Buenos Aires, il tabellone: rientra Alcaraz, presenti Musetti e Fognini Ubitennis

Tennis, Atp 250 Buenos Aires: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

Primo match dopo quasi tre mesi di stop per il 19enne spagnolo BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Al rientro nel circuito dopo quasi tre mesi ...Medvedev affronterà van de Zandschulp al secondo turno del torneo di tennis di Rotterdam: info partita, streaming gratis e diretta live ...