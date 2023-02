Superenalotto | centrato il 6 | vinti 371 milioni di euro | è cifra record

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023)il 6 dopo 1 anno e 9 mesi di ritardo. Il fortunato sconosciuto porta a casa ben 371di. Si tratta della vincita più alta di sempre e la più alta mai vinta non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo nella storia dei giochi a premi. La vincita milionaria è stata registrata questa sera, 16 febbraio, grazie alla sestina 1-38-47-52-56-66. Estratti anche il numero Jolly 72 e il numero il SuperStar 23. Vincita milionaria La vincita milionaria non ha ancora, al momento, un luogo identificato. A breve la SISAL renderà noti i dati della ricevitoria in cui è stata effettuata la giocata fortunata. Questo, come detto è il “6” non solo più ricco di sempre, ma anche quello più ritardatario. L’ultima vincita registrata alè infatti quella del 22 maggio 2021. Quel ...