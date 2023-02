Superenalotto | centrato il 6 oggi giovedì 16 febbraio | combinazione vincente | montepremi e vincite

(Di giovedì 16 febbraio 2023) E’ stato finalmenteil “sei” al. Un fortunato vincitore è riuscito a indovinare i sei numeri delladi stasera,162023, e così si aggiudica una cifra assolutamente mostruosa pari a 371.133.424,51 euro. Da capire in quale ricevitoria e in quale località italiana sia stata giocata la schedina, sarà reso noto a breve e ve ne daremo conto. Questa era la: 52-1-66-47-38-56. SportFace.

Il jackpot del superenalotto è arrivato all'incredibile somma di 371.1 milioni di euro: il sei manca dal 22 maggio 2021 quando fu centrato con una giocata convalidata a Montappone, in provincia di ...