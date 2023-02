AGI - Dopo oltre un anno e mezzo di attesa, è statoil 6 al. E la vincita è da record: oltre 371 milioni di euro che sono andati a chi ha giocato la sestina estratta oggi attraverso un sistema di 90 quote da 5 euro . Il premio ...Di seguito si riportano le quote all'estrazione disponibili sul sito di. Le quote:

Superenalotto, centrato il «6» da record. Vale oltre 371 milioni di euro Corriere della Sera

Superenalotto, centrato il 6 da oltre 371 milioni di euro. Ecco la sestina vincente e le quote la Repubblica

Superenalotto: centrato il 6 dei record, vinti 371 milioni Agenzia ANSA

SuperEnalotto, centrato il 6 da 371 milioni di euro: è la vincita più alta di sempre al mondo Fanpage.it

Superenalotto, realizzato il 6 da 371 milioni: i numeri vincenti. Sistema di 90 quote da 5 euro ilmessaggero.it

Superenalotto, centrato il sei. Il fortunato vincitore si porta a casa 371 milioni di euro. L'ultima volta è successo nel maggio del 2021.Superenalotto , è questo del 16 febbraio 2023 il giorno della vincita dei record. Dopo più di un anno e mezzo,infatti, ...