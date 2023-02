Superenalotto | centrato il “6” da record Sei schedine del sistema vendute in Irpinia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (AV) – È statoil 6 deial. Vinti 371 milioni di euro, il jackpot più alto al mondo. Ecco la combinazione vincente: 1,38,47,52,56,66 Numero Jolly: 72 Numero Superstar: 23 La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede. Ogni vincitore vince circa 4 milioni di euro. Sei delle schedina delmultimilionario sono state infattial Bar Paradiso di Stelle di via Appia ad Atripalda. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sei quote vendute al Bar Paradiso di Stelle nell'avellinese E' stata la Campania la regione regina del '6' dei record,questa sera. Su 90 sono ben 14 le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate nella Regione come segnala Agimeg. Il record nazionale appartiere al Bar Paradiso di Stelle, di ...La vincita del Jackpot è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede da 5 euro ...

Con la vincita realizzata oggi, si è arrivati a 125 vincite con punti 6 che si sono verificate a partire dall'esordio del SuperEnalotto, avvenuto il 3 dicembre di ben 25 anni fa. Il numero 6, fanno ...Ben due schedine del sistema sono state giocate nel Cilento, a Casal Velino, presso il bar Dolci Sfoglie. La fortuna ha baciato anche altre 18 località della Campania (la regione più premiata). 4 ...