Superenalotto | centrato il 6 da record da 371 milioni di euro | la combinazione vincente

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dopo quasi un anno e mezzo è stata indovinata ladel: 1, 38, 47, 52, 56, 66. Jolly: 72, Superstar: 23. I sei numeri sono valsi la vittoria del montepremi che continuava a salire dal 22 maggio del 2021 a Montappone (Fermo), l’ultima volta in cui qualcuno era riuscito a indovinare le cifre esatte. Dopo ben 469 giorni – è il “6” più ritardatario di tutti – il montepremi che verrà elargito dopo l’estrazione di oggi, 16 febbraio 2023, è il più alto di sempre mai vinto nella storia del gioco, nonché in tutte le lotterie del mondo. Dalla nascita, nel 1997, il gioco distribuito il jackpot completo appena 125 volte. In questo caso, la laè stata indovinata grazie a un sistema di 90 schede. Ogni scheda, quindi, vince circa 4di ...

Sei quote vendute al Bar Paradiso di Stelle nell'avellinese E' stata la Campania la regione regina del '6' dei record,questa sera. Su 90 sono ben 14 le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate nella Regione come segnala Agimeg. Il record nazionale appartiere al Bar Paradiso di Stelle, di ...La vincita del Jackpot è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede da 5 euro ...

Superenalotto: centrato il 6 dei record, vinti 371 milioni Agenzia ANSA

Superenalotto, centrato il «6» da record. Vale oltre 371 milioni di euro Corriere della Sera

Superenalotto, centrato il 6 dei record: vinti 371 milioni, il jackpot più alto al mondo TGCOM

Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni di euro. È il jackpot più alto al mondo Sky Tg24

SuperEnalotto, centrato il 6 da 371 milioni di euro: è la vincita più alta di sempre al mondo Fanpage.it

La vincita record è stata centrata con un sistema di 90 quote da 5 euro Trecentosettantuno milioni di euro. Dopo 635 giorni il Superenalotto raggiunge l'ennesimo record della sua storia assegnando il ...Con la vincita realizzata oggi, si è arrivati a 125 vincite con punti 6 che si sono verificate a partire dall'esordio del SuperEnalotto, avvenuto il 3 dicembre di ben 25 anni fa. Il numero 6, fanno ...