Superenalotto | centrato il “6” da 371 milioni | ecco dove è stata giocata la schedina vincente

(Di giovedì 16 febbraio 2023) E’ una serata storica quella di giovedì 16 febbraio, visto che è statoil “6” alper una vincita superiore a 371di euro. Questa la combinazione52-1-66-47-38-56, e come di consueto è partita la caccia al luogo in cui èvinta la cifra record. Prime informazioni dalla Sisal: “La vincita con punti ‘6’ da 371.287.058,70 euro èrealizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. Le 90 quote da 5,00 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori”. SportFace.