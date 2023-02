Superenalotto | Campania regina del jackpot | ?il record in un bar di Atripalda con 6 vincitori

Ecco come si sono distribuite, indica l'agenzia, le 90 vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane:14, Friuli Venezia Giulia 9, Sicilia 9, Calabria 9, Marche 7,...Ben 14 infatti le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in. Poi viene il Nordest. Il record nazionale appartiere al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di ...

Superenalotto: Campania regina del jackpot, il record in un bar di Atripalda ilmattino.it

Superenalotto, elenco ricevitorie dove sono state vendute le schedine vincenti: a Roma 10 quote, in Campania 1 ilmessaggero.it

Campania regina del SuperEnalotto multimilionario: 14 i “nostri” vincitori del Jackpot NapoliToday

SuperEnalotto estrazione vincente, ecco chi ha fatto 6 oggi Adnkronos

Superenalotto, anche 14 campani tra i 90 vincitori del «6» da 371 milioni. Record Atripalda: 6 quote fortunate Corriere del Mezzogiorno

Quella di stasera è la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco. 90 persone si aggiudicano il jackpot di 371 milioni ...La Dea Bendata è atterrata anche in provincia. Il fortunato sistema che ha fruttato un Jackpot record del Superenalotto del da 371 milioni farà felice anche due giocatori ...