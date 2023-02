Superbonus | verso lo stop a tutte le cessioni dei crediti | come salta lo sconto in fattura

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sarebbe un clamoroso dietrofront quello che si legge nella bozza del decreto sulla cessione did’imposta a cui il governo sta lavorando. Se confermata, per l’ottenimento di tutti i bonus, compreso il110%, non potrà essere utilizzata l’opzione delloino della cessione del credito al posto della detrazione. Significa che chi farà lavori edilizi che si qualificano per la detrazione, – che con l’ultima stretta nel decreto aiuti quater è passata al 90% nel 2023, a scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025 – dovrà necessariamente attendere la detrazione fiscale in 10 rate. Il decreto non è però retroattivo, e lascerebbe quindi fuori chi ha già presentato la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila). Questa, tuttavia, non è l’unica opzione sul tavolo del governo. ...