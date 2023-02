(Di giovedì 16 febbraio 2023) Per i bonus edilizi d'ora in avanti non potrà più essere utilizzata l'opzione delloino delladel credito al posto della detrazione. Lo prevede una bozza del dl sulla...

Per i bonus edilizi d'ora in avanti non potrà più essere utilizzata l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito al posto della detrazione. Lo prevede una bozza del dl sulla cessione ...Spunta anche una norma che disattiverà tutte le cessionia tutte le cessioni dei crediti di tutti i bonus fiscali, a partire ovviamente dal. Spunta anche questa ipotesi nel decreto ...

Superbonus, Governo verso lo stop a tutte le cessioni dei crediti Il Sole 24 ORE

Superbonus, stop totale a sconto in fattura e cessione - Economia Agenzia ANSA

Superbonus: verso stop acquisti crediti da enti pubblici Agenzia ANSA

Superbonus, stop totale a sconto in fattura e cessione La Gazzetta del Mezzogiorno

Milleproroghe: più tempo per domande mutui giovani, verso stop proroga superbonus villette Il Sole 24 ORE

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Per i bonus edilizi d'ora in avanti non potrà più essere utilizzata l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito al posto della detrazione. Lo prevede una ...Stop a tutte le cessioni dei crediti di tutti i bonus fiscali, a partire ovviamente dal superbonus. Spunta anche questa ipotesi nel decreto che il Governo sta studiando in materia di crediti fiscali.