(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sui bonus edilizi,compreso, si volta completamente pagina. Per i nuovi interventi non sarà più possibile ricorreredelin fattura. Inoltre si spegne sul...

... Nicola Di Marco, riferendosi al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in relazione allodel Governo alla cessione dei crediti legati al. 'A due giorni dalla chiusura ...... per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e "110%", ...

Dal Cdm via libera al decreto sul Pnrr. Stop alla cessione dei crediti del superbonus - Politica Agenzia ANSA

Il superbonus cambia ancora: stop totale alle cessioni dei crediti Today.it

Superbonus, stop allo sconto e alla cessione del credito. I costruttori: "Rischio fallimento" Gazzetta del Sud

Superbonus 110%, dal “miracolo italiano” ai cantieri bloccati e ai crediti incagliati. Il governo verso lo st… La Stampa

Ecco il testo del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri che sancisce la fine dello sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi ...L'intento è fermare una "lievitazione dei crediti fuori controllo" e il varo del nuovo decreto che porta allo stop della cessione del credito e dello sconto in fattura nell'uso del Superbonus, arriva ...