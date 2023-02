Superbonus | Serracchiani | ' tutelare condomini e operatori edili'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Il Governo deve intervenire subito a tutela dei proprietari di immobili e deglidel comparto edile, e non deve impedire che altri soggetti si facciano carico dell'emergenza. La situazione è grave dopo che i bonus fiscali maturati con l'esecuzione della prima tranche dei lavori, pari al 30%, non hanno più trovato ricezione per le successive tranche da parte di banche e istituti di credito, che avevano sottoscritto con io i proprietari di case unifamiliari i contratti di cessione dei crediti". Lo chiede la capogruppo Pd alla Camera Deborain un'interrogazione al Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. "Una situazione ancor più grave per l'improvvisa interruzione dell'acquisizione dei crediti fiscali da parte dalle società energetiche che sono intervenute ...

Ma superbonus e bonus facciate ... sugli "effetti macroeconomici e di finanza pubblica" derivanti da queste agevolazioni. Per Debora Serracchiani, "oggi ci sono le condizioni per fare una seria ...