Superbonus | l’Ance e un fronte bipartisan da Fi a M5s contro il governo per il blocco degli acquisti dei crediti per gli enti pubblici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Non solo l’Associazione nazionale dei costruttori edili, ma pure mezzo Parlamento – compresa Forza Italia – sono in rivoltailper la scelta di inserire nel dl Pnrr una norma che impedirebbe aglidi acquistare idei bonus edilizi. Dopo lo ssulla proroga per le concessioni balneari, si apre quindi un nuovonel centrodestra. Che fa infuriare non i berlusconiani, ma anche Pd e M5s. Uninedito, mentreparla di un “tracollo” se la norma dovesse passare. La questione è semplice: ilavrebbe inserito nel decreto Pnrr, oggi in Consiglio dei ministri, un provvedimento che impedirebbe alle Regioni e ad altri...