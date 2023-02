Superbonus | governo impone stop a sconto in fattura e cessione del credito Ecco le novità

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tajani: 'C'è stata una lievitazione dei crediti senza controllo'. Giorgetti: 'Misura necessaria per bloccare gli effetti di una politica scellerata utilizzata anche in campagna elettorale'. Sul piede ...

Tajani: 'C'è stata una lievitazione dei crediti senza controllo'. Giorgetti: 'Misura necessaria per bloccare gli effetti di una politica scellerata utilizzata anche in campagna elettorale'. Sul piede ......l'ultimo dei cinque in cui si può effettuare la compnesazuione dei crediti derivanti dal. Ma finora l'opzione non è stata presa in considerazione dal. Per ora il cerino resta in ...

Superbonus, Conte: da governo colpo letale a edilizia Tiscali Notizie

Perché Ance accusa il governo di irresponsabilità sul Superbonus Il Foglio

Superbonus: Bonaccini, Governo condanna a chiusura imprese e ferma cantieri - LaPresse LAPRESSE

Stretta sul Superbonus, Giorgetti difende lo stop dei crediti: «Politica scellerata ci costa 2mila euro a testa» - Il video Open

Le nuove regole dell'ente europeo sulla contabilizzazione dei tax credit costringono il governo a bloccare la cessione dei crediti e a impedirne l'acquisto alle regioni. Così mette in sicurezza i cont ...Basta sconti in fattura e cessione dei crediti, oltre al divieto per gli enti pubblici di comprare quelli già sul mercato.