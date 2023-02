Superbonus | Giorgetti | “Il decreto è una misura d’impatto necessaria per bloccare gli effetti di una politica scellerata”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ilsui crediti degli incentivi fiscali, cioè dei bonus edilizi, “è unache si rende necessario perglidi unausata anche in campagna elettorale e che ha prodotto beneficio per alcuni cittadini ma posto alla fine in carico a ciascun italiano 2mila euro a testa. Questo è bilancio di questa esperienza”. Lo ha detto il ministro dell’economia Giancarlonel corso della conferenza stampa convocata dopo il Consiglio dei ministri, nella quale è stato illustrato ilapprovato dal governo, che prevede lo stop totale agli sconti in fattura e alla cessione di crediti in caso di lavori edilizi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tajani: 'C'è stata una lievitazione dei crediti senza controllo'.

ROMA (ITALPRESS) - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sulla nuova governance per il Pnrr e al decreto sulla cessione dei crediti. Le nuove regole dell'ente europeo sulla contabilizzazione dei tax credit costringono il governo a bloccare la cessione dei crediti e a impedirne l'acquisto alle regioni.