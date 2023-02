GIA' RIDOTTO AL 90%. L'incentivo al 110% è statodalla legge di bilancio: da gennaio l'agevolazione è scesa al 90%, a meno che l'assemblea non abbia deliberato i lavori ...già ridotto al 90% L'incentivo al 110% è statodalla legge di bilancio: da gennaio l'agevolazione è scesa al 90%, a meno che l'assemblea non abbia deliberato i lavori entro il ...

Superbonus depotenziato. Il governo chiude agli sconti in fattura e alla cessione dei crediti L'HuffPost

Stop alla cessione dei crediti in edilizia, anche a Modena scoppia la protesta ModenaToday

Superbonus: il governo lo cancella e ignora le proteste, ''è ... Italia Informa

Bonus edilizi, il conto è salato: ci costeranno 10 miliardi l'anno Today.it

Superbonus, Fillea Cgil preoccupata per le scelte del Governo ... Radio Gold

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Doccia gelata per quanti avevano deciso di sfruttare il Superbonus per ristrutturare casa nel corso del 2023. Se i lavori non sono partiti ancora, cioè per i nuovi progetti di ristrutturazione della c ...