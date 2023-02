Superbonus | crediti bloccati Allarme Ance | ?«Soluzione subito o rischio tracollo»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Per l’Associazione nazionale costruttori «fermando l’acquisto deida parte delle Regioni ci sarà una grave crisi sociale ed economica per migliaia di famiglie e imprese»

...nei giorni scorsi aveva dichiarato di essere già al lavoro "per acquistare direttamente id'imposta incagliati per sbloccare gli interventi di efficientamento energetico legati al...Genova . "Le notizie odierne sul110% mettono il dito nelle contraddizioni di questo Governo. Da un lato, meloniani e ... per citare le prime Regioni ad attivarsi per acquistare i...

Superbonus e bonus edilizi: Poste Italiane riaprirà la cessione del credito Lavori Pubblici

Professionisti gabbati dal superbonus - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Superbonus e attestazione SOA: nuovo blocco sulla cessione dei crediti Lavori Pubblici

Caos superbonus edilizio, l’iniziativa delle banche di credito cooperativo per aiutare imprese e famiglie La Stampa

“Occorre fare presto, cosa aspetta la Regione a fare la sua parte Serve acquistare subito i crediti delle imprese. Il superbonus, per chi si è fidato dello Stato, è diventato un superdanno. Il blocco ...Il presidente Bardi chiede al Governo di trovare una soluzione per garantire il diritto alle imprese di acquistare i crediti edilizi.