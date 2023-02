(Di giovedì 16 febbraio 2023) "Da quello che apprendiamo ilin questi minuti sta approvando in Consiglio dei Ministri un decreto legge che cancella lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d'imposta legati al ...

...- come farebbe a restare un minuto di più al governo un partito, come Forza Italia, che in Parlamento e a livello locale ha promesso e prospettato numerose iniziative a tutela dele ......- come farebbe a restare un minuto di più al Governo un partito, come Forza Italia, che in Parlamento e a livello locale ha promesso e prospettato numerose iniziative a tutela dele ...

Superbonus, Conte: da governo colpo letale a edilizia Tiscali Notizie

Superbonus: Conte, colpo letale a edilizia, intollerabile presa in giro - LaPresse LAPRESSE

Superbonus, il Cdm dà il via libera allo stop della cessione dei crediti e dello sconto in fattura | Le polemiche TGCOM

La canzone del Superbonus: “Quelli tra Conte e realtà”. Misura inutile e insostenibile Il Tempo

Conte: «No al voto disgiunto». Bianchi: «Superbonus e reddito anche in Regione» ilmessaggero.it

Milano, 16 feb. (askanews) - 'Da quello che apprendiamo il Governo in questi minuti sta approvando in Consiglio dei Ministri un decreto legge ...Il governo affossa il Superbonus: il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il decreto legge che sospende lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali ...