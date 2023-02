Superbonus | cessione del credito e sconto in fattura | cambia tutto | stretta del governo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il CdM riunito oggi, giovedì 16 febbraio, ha dato il via libera al decreto legge sulladei crediti dei bonus edilizi. Il CdM, presieduto da Giorgia Meloni in remoto a causa di una indisposizione, introduce così grandi novità sul, su cui si è intervenuto per tappare le falle determinate dalle mosse dei precedenti governi. Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, in conferenza stampa ha spiegato: "Siamo intervenuti perché c'era stata una lievitazione dei crediti. Nei governi precedenti era mancata una pianificazione e si è lasciato lievitare il numero dei crediti che era fuori controllo". Dunque solo per i progetti futuri è stata decisa la possibilità di accedere ald'imposta. Restano in vigore tutti gli attuali bonus con la detrazione d'imposta. Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, ha ...

Il decreto legge sulladei crediti derivanti da incentivi fiscali "ha un duplice obiettivo: cercare di risolvere ... che disse che 'il problema non e' ilma sono i meccanismi di ...... come Forza Italia, che in Parlamento e a livello locale ha promesso e prospettato numerose iniziative a tutela dele delladei crediti d'imposta". "Sulla questione dell'acquisto ...

Dal Cdm via libera al decreto sul Pnrr. Stop alla cessione dei crediti del superbonus - Politica Agenzia ANSA

Superbonus e bonus edilizi: Poste Italiane riaprirà la cessione del credito Lavori Pubblici

Superbonus 110%, dal “miracolo italiano” ai cantieri bloccati e ai crediti incagliati. Il governo verso lo st… La Stampa

Il superbonus cambia ancora: stop totale alle cessioni dei crediti Today.it

Milano, 16 feb. "Da quello che apprendiamo il Governo in questi minuti sta approvando in Consiglio dei Ministri un decreto legge che cancella lo sconto in fattura e la cessione dei… Leggi ...Sì al decreto legge con ulteriori semplificazioni e una nuova governance per il Pnrr. Approvato anche il dl che stoppa la cessione dei crediti dei ...