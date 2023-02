Superbonus? Cacciari sbotta | Basta robe a capocchia Gruber muta

(Di giovedì 16 febbraio 2023) "Provvedimento sballatissimo come tutti i bonus!". Massimoin collegamento con "Otto e Mezzo", giovedì 17 febbraio, sul casoperde le staffe gelando la conduttrice Lilli. La giornalista di La7 solleva la questione dopo la decisione del governo di cancellare la cessione del credito e lo sconto in fattura. "Si doveva rivedere! Ha fatto aumentare tutti i costi dell'edilizia!" tuona il prof. "Una misura confusa che andava rivista" concorda Mariolina Sattanino, ospite invece nello studio di. La battaglia grillina poi combattuta dal Pd "piena di aspetti iniqui che ha permesso ai ricchi di rifarsi la villa" denuncia la giornalista mentre la conduttrice sgrana gli occhi. Il governo guidato da Giorgia Meloni nel corso ...

