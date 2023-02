Sudtirol | il bomber Odogwu dopo il rinnovo | «Obiettivo raggiunto»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Le parole di Raphael, attaccante dell’ufficialità deldi contratto il club altoatesino Raphaelha parlato ai canali ufficiali delildi contratto fino al 2025. PAROLE – «Ilera un mioe sono riuscito a raggiungerlo. Sono contentissimo. In questi due anni ho lavorato molto dentro e fuori dal campo e quindi sono soddisfatto di questo. In questi due anni che ho trascorso qui sono maturato molto e sono diventato uomo. Questa serie B, anche se è tosta, mi piace molto. Vedere gli stati piedi mi carica molto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

