Stryger Larsen lancia il Trabzonspor | Basilea ko Il Qarabag stende il Gent

Nel Basilea è titolare Calafiori, i turchi schierano Bruno Peres, Vitor Hugo ein difesa. Proprio il terzino, ex Udinese, è l'autore del gol decisivo. Entrato in campo al 46' dopo un ...Le altre di Conference League Il Trabzonspor supera il Basilea 1 - 0 grazie a una rete nel finale dell'ex Udinese. E con lo stesso risultato ( 1 - 0 ) il Qarabag sorprende il Gent . ...

I renani sono stati sconfitti 1-0 nell’andata dei sedicesimi di Conference League, ma tutto rimane aperto in vista del match di ritorno ...Non solo la goleada della Fiorentina in Portogallo (4-0 sul Braga e passaggio del turno ipotecato) nel pomeriggio di Conference League. Nelle altre tre gare in programma arriva uno 0-0, fra Bodo Glimt ...