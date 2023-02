Striscia la Notizia | continua l’inchiesta di Rajae Bezzaz sul Centro di Permanenza per il Rimpatrio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35)didiper il(CPR) di Palazzo San Gervasio (Potenza).laBezzaz esul CPR Ufficio StampalaQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35)didiper il(CPR) di Palazzo San Gervasio (Potenza), dove gli immigrati irregolari in attesa di essere rimpatriati sono costretti ...

... il cantante ora è iscritto nel registro degli indagati della Procura di Imperia a causa del suo gesto (che però era concordato con Amadeus, come ha dimostratola). Il cantante ...Il Festival di Sanremo è terminato, ma le polemiche no. E questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) Pinuccio , l'inviato della rubrica "Rai Scoglio 24", torna sul mistero della pubblicità occulta a Instagram durante Sanremo 2023. L'inviato del tg satirico ...

Striscia la Notizia, "la farsa di Fedez": l'ultima bomba sul rapper Liberoquotidiano.it

Pubblicità occulta di Instagram a Sanremo Striscia la Notizia indaga Today.it

Lipari e Friscia a Striscia La Notizia: c'è pure il nuovo cucciolo (siciliano) dell'Oasi Ohana Balarm.it

A 'Striscia la notizia' sfila il bambù made in Portomaggiore il Resto del Carlino

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, perchè sono stati sostituiti a Striscia La Notizia Grantennis Toscana

Dal 27 febbraio Bruno Vespa debutta su Rai 1 con Cinque minuti, la nuova striscia informativa in onda tutti i giorni al termine del Tg1 delle 20.Siamo in Irlanda a Killahorniain. Qui Jasper Kraus, un uomo di nazionalità olandese, è stato ucciso da un gallo. Per essere precisi, l'attacco del volatile ha causato una fibrillazione ventricolare e ...