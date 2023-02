Stretta sul Superbonus | Giorgetti difende lo stop dei crediti | «Politica scellerata ci costa 2mila euro a testa» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il decreto sulla cessione deirelativi agli incentivi fiscali «ha un duplice obiettivo: cercare di risolvere il problema che riguarda la categoria delle imprese edili per l’enorme massa difiscali incagliati e mettere in sicurezza i conti pubblici». Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarloin conferenza stampa dopo il Cdm, riferendosi alla decisione sul decreto per la cessione deidel110%. «Il decreto sui– continua – viene fatto con grande responsabilità e avendo bene inla necessità di fare tutto ciò che è possibile soprattutto nei confronti della categoria, delle imprese edili che in questo momento riscontrano una difficoltà finanziaria rispetto alla possibilità di scontare i ...