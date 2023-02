Strage di immigrati al largo della Libia | “Cercavano di raggiungere la nave Ocean Viking”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb – In un’inchiesta pubblicata sul numero di febbraio de Il Primato Nazionale, abbiamo documentato come le navi delle Ong producono davanti alle coste libiche il pull factor, ovvero quel fattore magnete che spinge glia salire su un barcone dei trafficanti perl’Italia. Rapportimissione europea Operazione Sophia, documenti di Frontex, informativa del ministero dell’Interno tedesco e pure gli atti del processo a Trapani, che vede indagati 21 membri di tre Ong per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, convergono sulla medesima conclusione: le partenze dei barconi dallaaumentano con la presenza delle navi delle Ong davanti alle coste libiche. Nel 2022, senza navi delle Ong, sono partiti giornalmente dallauna media di 155 ...