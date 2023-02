“Storie Italiane” | cos’è successo a San Valentino tra Al Bano e Loredana Lecciso | la confessione del cantante

(Di giovedì 16 febbraio 2023) News Tv. Al“. Alè stato ospite del programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. Il famosoha raccontatoa Sancon. Nonostante i due abbiano annunciato la separazione nel 2018, sono rimasti in buoni rapporti. Probabilmente Alha sempre un’attenzione per lei, soprattutto nel giorno degli innamorati. Quest’anno, però, èqualcosa che ilha voluto raccontare nello studio di “”. (Continua…) LEGGI ANCHE:rompe il silenzio su lei e Al: ...

Al Bano shock, 'me la pagherete…' Secondo quanto riferisce la stampa nazionale Al Bano è stato ospite in questi giorni della trasmissione, in cui ha raccontato la sua ...... Brutte notizie dal report di Legambiente: troppe le cittàinquinate Il disastro ambientale del treno deragliato in Ohio Il fatto è successo il 3 febbraio scorso, quando 150 vagoni diretti a ...

Albano a Storie Italiane: “Mi lamento solo di quel maltrattamento che mi hanno fatto nel 2017 a… Il Fatto Quotidiano

Storie Italiane, Annalisa Minetti fa una battuta per portare calma in studio: ecco cosa è successo Il Fatto Quotidiano

Al Bano furioso a Storie Italiane: confessa una grande delusione. Poi tuona: «Me la pagheranno» leggo.it

Storie Italiane, Annalisa Minetti fa una battuta e gela tutti: caos in studio. Ecco cos'è successo in diretta ilgazzettino.it

Al Bano Carrisi contro Sanremo e Rai: "Me la pagheranno" Liberoquotidiano.it

A Storie Italiane si riparla della reunion dei Ricchi e Poveri a Sanremo: "Pesante il ricordo di Franco Gatti" Ancora un'ampia pagina dedicata a Sanremo ...Un'ottima edizione che tra i beni della Lombardia vede al nono posto il Villaggio Operaio di Crespi D'Adda a Capriate San Gervasio e al decimo Villa Mirabellino del Parco della Reggia di Monza ...