Stop sconto benzina e diesel da gennaio 2023 | quanto costeranno?

(Di giovedì 16 febbraio 2023)da: il 31 dicembre 2022 va in scadenza la misura introdotta a marzo dal Governo Draghi. Non sono previste proroghe alla riduzione delle accise dalla Manovra per il prossimo anno: verso un aumento della spesa per gli automobilisti – a partire dal primo di– che si muove intorno ai 20 centesimi di euro in più a litro. Prezzo luce e gas: cosa succederà nei prossimi mesi? Stimedada: il 31 dicembre ...

alla proroga dei diritti tv Una delle novità è stata introdotta dal governo , con la decisione ... leggi anche Bonus birra, arriva losulle accise: come cambiano i prezzi... 15 febbraio 2023 - Dopo due anni dia causa della pandemia, Marsciano torna a festeggiare la ...sfilata le migliori maschere e i gruppi mascherati più pittoreschi saranno premiati con buoni...

Superbonus, anche il big dice stop. Zanutta: «Trenta milioni di crediti fiscali, ora ci fermiamo» ilgazzettino.it

La carica delle milleproroghe fiscali - ItaliaOggi.it Italia Oggi

In Toscana stop al certificato medico per rientrare a scuola dopo 5 giorni. Via libera del Consiglio regionale Orizzonte Scuola

Superbonus 110, decine di migliaia di cantieri bloccati: possibile ondata di cause Sky Tg24

Gas, l'Ue dà una mano a Meloni: coi prezzi bassi stop agli aiuti in ... Money.it

L’unione Europea tira dritto, il Parlamento di Strasburgo ha definitivamente approvato il divieto di vendere autovetture e veicoli commerciali leggeri dopo il 2023. Una decisione attesa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...