Stato della cannabis nel mondo

Leggi su zon

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La legalizzazioneper uso ricreativo sta diventando sempre più diffusa in molti paesi del, con alcuni stati che hanno deciso di autorizzarne l’uso in modo regolamentato e controllato. Tuttavia, sono ancora molti i paesi in cui ogni prodotto ottenuto da semi dirisulta illegale, e il possesso o l’uso di marijuana può portare a conseguenze gravi. In questo articolo, ci concentreremo sugli Stati in cui è consentito fumare marijuana, sia per scopi medici che ricreativi. Uno dei primi paesi ad aver legalizzato l’usoper scopi medici ègli Stati Uniti, con la California che ha aperto la strada alla legalizzazione nel 1996. Attualmente, ci sono 36 stati americani che hanno legalizzato la...