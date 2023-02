Stai muto Vlahovic | botte e insulti | quello che nessuno ha visto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Una vittoria sofferta e “di nervi”, quella della Juve domenica scorsa contro la Fiorentina. Dove tra i protagonisti più nervosi c'era anche Dusan, con una gara da affrontare piuttosto dura per il trattamento che gli ha riservato Luca Ranieri. Il difensore della Viola lo ha seguito per tutta la gara, mettendogli molta pressione. I due hanno iniziato un vero e proprio duello ‘rusticano' fin dalle prime battute, come raccontato da Davide Bernardi di Dazn nel ‘BordoCam' di Juventus-Fiorentina. Il difensore viola ha cercato di far sentire la sua ‘presenza' in più di un'occasione e Allegri, accortosi della situazione, ha detto subito al suo giocatore di stare calmo. "Calmati, Dusan, calmati", così il tecnico della Juve ha provato a tenere a freno, lo scontro prima con Ranieri e poi con Biraghi Alla prima ...