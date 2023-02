SSC Napoli | deceduto l’indimenticabile Mario Zurlini | aveva 80 anni

Lo spagnolo è poi tornato in Italia, giocando pere Udinese, prima di tornare in patria, all'Eibar. 24 le presenze con la nazionale spagnola, con cui ha vinto Mondiale 2010 e Europeo 2012. ...Laha commemorato la morte di Zurlini con un messaggio via social: Anche il collega della Rai, Ciro Venerato ha voluto ricordare questa scomparsa: CalcioNapoli24.it è stato selezionato ...

È scomparso Zurlini, il cordoglio della SSCNapoli: "Ciao Mario, indimenticato libero azzurro" Tutto Napoli

È morto Zurlini: lutto SSC Napoli, fu colonna portante della difesa negli anni '60 e '70 CalcioNapoli24

Lutto Napoli, Venerato: "Zurlini era un padano innamorato di Napoli, addio Mario" CalcioNapoli24

Sassuolo-Napoli, i convocati: la lista di Spalletti, Raspadori l'unico assente CalcioNapoli24

La validità delle fidelity card SSC Napoli scadute dopo il 1° marzo 2020 era stata prorogata fino al 31 dicembre 2022. Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento, con fidelity card SSC Napoli in scad ...Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà domani sera il Sassuolo al Mapei Stadium. Il club azzurro guida senza patemi il campionato.