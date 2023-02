Squid Game 2 | la trama affronterà la vendetta di Seong Gi-hun

Leggi su screenworld

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nuovi dettagli sulladi2 lasciano intendere che la seconda stagione della serie di successo di Netflix ripeterà un importante arco narrativo della prima stagione di: in particolare, si concentrerà sulladiGi-hun, ha confermato l’interprete del personaggio Lee Jung-jae. La serie record di Netflix racconta di 456 persone che hanno tutte bisogno di soldi e che, per questo motivo, decidono di partecipare a una serie di sfide composte da giochi mortali, che promettono vincite stratosferiche. ÈGi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, che alla fine vince il torneo. Viene ricompensato con 45,6 miliardi di won, ma il denaro non lo rende felice quanto si sarebbe aspettato. Lee Jung-jae tornerà a vestire i panni di ...